Viši sud u Podgorici potvrdio odluku Osnovnog suda u Ulcinju

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Ulcinju, tako da je sada pravosnažno odbijen tužbeni zahtijev tužioca "Bemax" DOO kojim je traženo da se tuženi Dritan Abazović obaveže da na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava ličnosti - tužioca, kao pravnog lica isplati iznos od 21.000 eura, piše u saopštenju Službe za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Ulcinju.

Ističe se da je Viši sud u svojoj odluci naveo "da u prvostepenom postupku nijesu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, jer presuda Osnovnog suda u Ulcinju ima razloge o odlučnim činjenicama, koji razlozi su jasni, te nijesu među sobom protivrječni, niti u suprotnosti sa izvedenim dokazima".

"U tom pogledu, Viši sud navodi da je pravilan zaključak prvostepenog suda da tuženi, iako je tužioca prilikom davanja izjave stavio u isti niz sa kriminalnim klanovima, nije eksplicitno iznio tvrdnju da se tužilac bavi kriminalom, jer je kontekst izjave bio o tome ko bi mogao imati koristi od smjene aktuelne Vlade. Tuženi konkretne prilike nije govorio izolovano o tužiocu, niti je tema govora bio tužilac, nego se radilo o govoru o pregovorima za formiranje nove Vlade. To je bio politički govor o raspodjeli moći i interesima političkih partija, da li se Vlada pravi radi interesa države ili interesa određenih struktura, u kom kontekstu je pomenut ne samo tužilac, nego i neki pojedinci i političke partije. Dakle, nasuprot neosnovanim navodima iz žalbe, sporno obraćanje tuženog medijima jeste imalo politički kontekst, te se radilo o političkom govoru, kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud, koji govor uživa najveći stepen zaštite prema članu 10 Konvencije", piše u saopštenju.

Ddodaje se da je Viši sud ukazao da je u političkom govoru, posebno kad dolazi od izabranih funkcionera, dozvoljen visok stepen slobode u procjeni političkih interesa i odnosa moći.

"Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, političari smiju iznositi široke političke ocjene i ukazivati na pretpostavljene interese, savezništva i pozadine moći, čak i kada to uključuje negativne kvalifikacije, dokle god ne iznose činjenične optužbe o kriminalu i ne govore o krivičnom djelu. Vrijednosni sudovi o političkim interesima ne zahtijevaju dokazivanje činjenica, jer se zasnivaju na političkom uvjerenju. U suprotnom, ukoliko bi se za svaku izjavu izgovorenu u političkom kontekstu tražila činjenična osnova, politička rasprava postala bi nemoguća", navodi se u saopštenju.