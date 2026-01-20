Službenici Stanice granične policije Podgorica izvršili su na Božaju graničnu provjeru R.O.
“Pregledom vozila marke „VW Touran“, njemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao, utvrđeno je nepoklapanje broja šasije vozila sa brojem navedenim u saobraćajnoj dozvoli. Takođe, utvrđeno je da su na vozilu korišćene registarske oznake koje pripadaju drugom vozilu”, navodi se u saopštenju UP.
R.O. je uhapšen, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici.
On će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden podgoričkom ODT-u.