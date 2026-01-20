Službenici Stanice granične policije Podgorica izvršili su na Božaju graničnu provjeru R.O.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Pregledom vozila marke „VW Touran“, njemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao, utvrđeno je nepoklapanje broja šasije vozila sa brojem navedenim u saobraćajnoj dozvoli. Takođe, utvrđeno je da su na vozilu korišćene registarske oznake koje pripadaju drugom vozilu”, navodi se u saopštenju UP.

R.O. je uhapšen, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici.

On će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden podgoričkom ODT-u.