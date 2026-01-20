Nikšićko Osnovno državno tužilaštvo predložilo je tamošnjem sudu da u Istražni zatvor pošalju Pakistanca H. R. (18), uhapšenog zbog sumnje da je krijumčario šest osoba iz Indije, Bangladeša, Egipta i Sirije, među kojima su i tri maloljetne osobe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su saopštili iz ODT Nikšić, objasnivši da je pritvor za tog osamnaestogodišnjaka predložen nakon saslušanja.

Državljaninu Pakistana lisice na ruke stavili su granični policajci, koji su prije četiri dana, u graničnom pojasu, u mjestu Kljakovica, nadomak Bilećkog jezera, uočili i kontrolisali sedam osoba.

“Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora državljaninu Pakistana R. H. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Osnovano se sumnja da je osumnjičeni radi sticanja koristi 1. januara 2026. godine grupi od deset stranih državljana omogućio nedozvoljen prelaz državne granice i dana 16. januara 2026. godine šestorici stranih državljana od koji su tri maloljetna, pokušao da omogući prelaz državne granice”, saopšteno je iz ODT Nikšić, pišu Vijesti.

Prethodno, policija je saopštila da su osim H.R. u službenim prostorijama identifikovali S. H. (36) i S. G. (39) iz Indije, M. A. (26) iz Bangladeša, dva maloljetna lica starosti 15 i 16 godina iz Egipta i sedamnaestogodišjnaka iz Sirije.

Navode i da su nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, utvrdili da je Pakisatanac, kako se sumnja, tu grupu migranata sačekao na teritoriji Podgorice, s namjerom da ih na nezakonit način, izbjegavajući policijske kontrole i zvanične granične prelaze, sprovede na teritoriju Bosne i Hercegovine, sa krajnjim ciljem dolaska u Italiju.

Objasnili su i da je H. R. odranije poznat policiji zbog nezakonitog prelaska državne granice 1. januara, prenose Vijesti.