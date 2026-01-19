Saobraćajna nezgoda dogodila se u Trebješkoj ulici kada je vozilo u kojem je bio R.M. iz za sada neutvrđenih razloga udarilo u stub od rasvjete.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Devetnaestogodišnji R.M. zadobio je teže tjelesne povrede u udesu koji se danas dogodio u Nikšiću.

Sa R.M. u automobilu je bio i L.K. ali on, kako je portalu RTNK rečeno u policiji, nije povrijeđen.