U jednom ugostiteljskom objektu u Portonovom čiji je zakupac član jedne organizovane kriminalne grupe kontrolisane su dvije operativno interesantne osobe

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U jednom ugostiteljskom objektu u Portonovom čiji je zakupac član jedne organizovane kriminalne grupe kontrolisane su dvije operativno interesantne osobe – članovi jedne organizovane kriminalne grupe – R.B. (33) i N.Z. (28) iz Herceg Novog, a od R.B. privremeno je oduzet automobil marke „BMW“, model X3 M, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, policija u Herceg Novom je tokom vikenda sprovodila pojačane aktivnosti usmjerene na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela, podizanje nivoa bezbjednosti, kao i suzbijanje djelovanja i kontrolu članova organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih, sa njima povezanih i bliskih lica.

“Tom prilikom je izvršena ciljana kontrola jednog ugostiteljskog objekta u Portonovom čiji je zakupac član jedne OKG, tokom koje su kontrolisana dva operativno interesantna lica – članovi jedne organizovane kriminalne grupe – R.B. (33) i N.Z. (28) iz Herceg Novog. Od R.B. privremeno je oduzeto vozilo visoke klase, marke „BMW“, model X3 M, podgoričkih registarskih oznaka, radi daljih zakonskih provjera”, navode iz policije.

Kako zaključuju, R.B. i N.Z. su u policijskim evidencijama registrovana kao povratnici u izvršenju krivičnih djela sa elementima organizovanog kriminala, nasilja, zloupotrebe vatrenog oružja i opojnih droga, kao i imovinskih delikata.