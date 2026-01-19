Crna Gora je dobila deset novih stručnjaka koji su završili obuku za podršku djeci u postupcima vezanim za porodične odnose, saopšteno je Portalu RTCG iz Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde je krajem 2025. godine uspješno sprovelo obuku za lica koja pružaju podršku djeci u postupcima vezanim za porodične odnose, a obuku je završilo deset novih kandidata, prenosi RTCG.

Iz Ministarstva kažu da je posao stručnog lica da pomogne djetetu da razumije sudski postupak i da, bez straha, iskaže svoje mišljenje.

“Ono djeluje kao most između djeteta i suda, pomažući mu da se osjeća sigurno i ohrabreno da slobodno izrazi svoje mišljenje, bez pritiska ili manipulacije”, kazali su iz tog Vladinog resora.

Podrška djeci se najčešće obezbjeđuje u postupcima u kojima postoji visok stepen konflikta između roditelja, posebno kada se odlučuje o tome s kojim roditeljem će dijete živjeti, kako će se ostvarivati kontakti sa drugim roditeljem, ili kada postoji opasnost da dijete bude izloženo dodatnom emocionalnom pritisku.

“U takvim situacijama sud procjenjuje da je za dijete najbezbjednije i najkorisnije da kroz stručno lice izrazi svoje mišljenje, umjesto da bude neposredno izloženo konfliktima odraslih”, kažu iz Ministarstva.

Najčešće situacije uključuju konfliktne razvode roditelja, sporna pitanja roditeljskog starateljstva i viđanja, kada dijete treba da izrazi svoje mišljenje pred sudom, kao i slučajeve u kojima postoji rizik od sekundarne viktimizacije djeteta.

Prema njihovim riječima, podrška stručnog lica omogućava da dijete bude informisano, sigurno i da njegovo mišljenje bude ozbiljno uzeto u obzir.

“Ona je posebno važna za djecu nižeg uzrasta i ranjive grupe, koja mogu doživjeti dolazak u sudnicu kao traumatično iskustvo”, kazali su iz tog Vladinog resora.

Podrška se takođe primjenjuje i u postupcima vršenja roditeljskog prava, povjeravanja djeteta na čuvanje i vaspitanje, ostvarivanja ličnih odnosa sa roditeljem s kojim dijete ne živi, kao i u drugim porodičnim sporovima koji neposredno utiču na život i razvoj djeteta.

Iz Ministarstva pravde za Portal RTCG kažu da je uloga lica za podršku od izuzetnog značaja za zaštitu najboljeg interesa djeteta. Prema njihovim riječima, podrškom stručnog lica dijete dobija jasne i razumljive informacije, prilagođene njegovom uzrastu i zrelosti.

“Uz saglasnost djeteta, lice za podršku prenosi sudu njegovo mišljenje, prisustvuje ročištima na kojima se dijete saslušava, ima uvid u spise predmeta i, nakon donošenja odluke, objašnjava djetetu njen sadržaj i posljedice“, kažu iz Ministarstva pravde.

Na ovaj način, ističu, smatarju u ministarstvu, Crna Gora dodatno jača zaštitu prava djece, postupajući u skladu sa međunarodnim standardima i principima pravosuđa prilagođenog potrebama djeteta.

Obuka za lica koja pružaju podršku djeci traje 30 časova tokom pet dana i kombinuje teoriju i praksu, uključujući prava djeteta, komunikaciju, rad sa ranjivim grupama i etička pitanja.

Nakon uspješno završene obuke, Ministarstvo pravde izdaje licencu koja važi pet godina, uz mogućnost produženja. Do sada je licencirano 16 lica, a lista licenciranih je javna i koristi se za izbor stručnjaka u sudskim postupcima prema potrebama djeteta.

Glas djeteta kao temelj pravde: Uloga lica za podršku u porodičnim sporovima

Uvođenje instituta lica za podršku djetetu krajem 2017. godine označilo je značajnu promjenu u pravosudnom sistemu, prelazeći s isključivo zaštitničkog pristupa na koncept koji uvažava aktivno učešće djeteta u postupcima koji ga se tiču.

Kroz sedmogodišnje iskustvo u ovoj ulozi, socijalna radnica i porodična psihoterapeutkinja Dijana Popović Gavranović za Portal RTCG ističe da ovaj mehanizam omogućava djetetu da iskaže svoje želje, potrebe i dileme, osiguravajući da se njegov glas čuje tamo gdje se donose najvažnije životne odluke, piše RTCG.

Uloga lica za podršku temelji se na uspostavljanju odnosa povjerenja, uvažavanja i privatnosti. Ovo lice pruža djetetu siguran prostor u kojem ono može odlučiti želi li uopšte iznijeti svoje mišljenje.

Za Portal RTCG kaže da je uloga lica za podršku, između ostalog, da pomogne djetetu da razumije šta se dešava pred sudom i da odluči da li će svoje stavove prenijeti licu za podršku, sudiji i roditeljima ili neće.

Njegov zadatak je da, između ostalog, izgradi odnos s djetetom zasnovan na poštovanju, razumijevanju, povjerenju, prihvatanju i saradnji, te da to lice predstavlja glas djeteta, ali da prenosi samo ono što dijete želi da bude prenijeto.

Ona pojašnjava da se lice sastaje s djetetom dovoljno dugo, dok dijete iskazuje potrebu za podrškom ili dok ne iskaže svoje mišljenje, koje se potom vjerodostojno prezentuje u sudskom postupku.

Pojašnjava da je važno istaći da lice za podršku ne donosi odluke umjesto djeteta, te da dijete slobodno odlučuje da li će svoje mišljenje izraziti ili zadržati za sebe.

Ono poštuje povjerljivost kada dijete zahtijeva da njegovo mišljenje ostane tajno, pojašnjava.

“Dijete je važan izvor informacija o onome što se u porodici dešava, ali ne smije biti zloupotrijebljeno. Zbog toga, način rada lica za podršku može biti suprotan očekivanjima roditelja i drugih stručnjaka, pogotovo ako roditelji i drugi stručnjaci ne praktikuju konsultovanje djece”, kazala je Popović Gavranić.

Prema njenom mišljenju, dijete nikada ne treba da se dovede u situaciju da ima doživljaj da nosi teret odluke ni da se optereti odgovornošću za donošenje odluke o svojoj budućnosti, budućnosti porodice, a nikako da bira roditelja.

Ključno je, između ostalog, da dijete razumije kako ima pravo, ali ne i obavezu da učestvuje u postupku.

“Lice za podršku ne odlučuje umjesto djeteta, nego mu ostavlja slobodu da odluči da li će svoje mišljenje iskazati ili zadržati za sebe”, navodi Popović Gavranović uz napomenu da se autentično mišljenje djeteta ne prenosi nikome bez njegove izričite dozvole.

Praksa pokazuje da djetetove želje često nisu u skladu s očekivanjima odraslih. Popović-Gavranović upozorava na opasnost od konflikta lojalnosti, gdje se djeca boje da će njihova iskrenost povrijediti roditelje ili izazvati njihov bijes.

Izuzetno je važno da se od djeteta ne zahtijeva da „bira“ između roditelja, jer je to razvojno neprimjerena i ugrožavajuća pozicija.

Popović Gavranović naglašava da roditelji često, preplavljeni sopstvenim emocionalnim procesima tokom razvoda, gube uvid u djetetovu patnju.

“Dijete ne treba da se bavi razvodom. Činjenica je da se ne razvode mama i tata od djeteta, već partneri koji su nezadovoljni svojim odnosom”, pojašnjava ona, piše RTCG.

Podrška se najčešće pruža u postupcima razvoda i povjeravanja djece, ali obuhvata i složene slučajeve poput izdržavanja, lišenja roditeljskog prava te postupaka po Haškoj konvenciji o otmici djece.

Popović-Gavranović kaže da lice za podršku radi samo ono što se dogovori sa djetetom i ne radi ništa bez dogovora sa djetetom i dozvole djeteta, a kada dijete, informisano i slobodno, donese svoju odluku – da kaže ili da ne kaže svoje mišljenje, lice za podršku mu pomaže da sprovede svoju odluku.

Ona pojašnjava da zajedno sa djetetom lice za podršku definiše okvir povjerljivosti izuzev u slučaju zlostavljanja djeteta.

“Ako lice za podršku posumnja da dijete trpi batine, prijetnje, nasilje, zlostavljanje, to će reći djetetu, kao i da lice za podršku mora da prijavi kada posumnja ili mu neko kaže da dijete trpi batine, prijetnje, nasilje, zlostavljanje, da se prijava podnosi sudiji koji je odredio lice za podršku, a sudija državnom tužiocu, zatim lice za podršku upoznaje dijete da će podnijeti prijavu”, navodi ona.

Ističe da lice za podršku tako pokazuje da djeca i odrasli međusobno razmjenjuju informacije i uvažavaju shvatanja i obaveze.

U svim ostalim slučajevima, lice za podršku ostaje isključivo „glas djeteta“, dostavljajući sudu izvještaj o procesu rada, ali ne i sopstveni stručni nalaz ili mišljenje.

Popović Gavranović kaže da dijete ne smije biti spriječeno da kaže svoje mišljenje isključivo na osnovu

njegovog uzrasta.

“Najmlađe dijete kojem sam bila lice za podršku je imalo dvije, a najstarije sedamnaest godina”, rekla je ona.

Jedan od najstrožih postulata rada je povjerljivost, koja se krši samo u ekstremnim situacijama ako postoji sumnja na zlostavljanje ili nasilje nad djetetom.

Konačni cilj ovog instituta je donošenje sudskih odluka koje su primjerene konkretnom djetetu i koje sveobuhvatno štite njegov najbolji interes.

Kada roditelji kroz lice za podršku istinski čuju šta njihovo dijete osjeća, stres i trauma za cijelu porodicu se smanjuju.

Zaključno, lice za podršku predstavlja dodatnu vrijednost u sistemu zaštite prava djeteta, čineći dostižnim pravo djeteta da, bez vanjskih pritisaka, upravlja sopstvenim pravima i sudbinom, prenosi RTCG.