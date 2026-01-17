Ovaj zločin desio se dva mjeseca nakon što je, kako se sumnja, isti osumnjičeni ranio Nedovića u lokalu u Siti kvartu.

Višem sudu u Podgorici predata je druga optužnica protiv Arjana Rečkovića (23), koji je optužen za ubistvo Podgoričanina Igora Nedovića (29). Rečković, koji je u bjekstvu već osam mjeseci, sumnjiči se da je 16. jula prošle godine u Staroj varoši usmrtio Nedovića.

Kako je navedeno u optužnici, riječ je o teško ubistvu, a Rečkoviću se stavlja na teret i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Optužnica je podnijeta nakon sprovedene istrage, a u njoj se navodi da je Rečković ispalio više projektila u pravcu Nedovića i osobe E.S., pri čemu je Nedović zadobio povrede od kojih je preminuo.

Ovaj zločin desio se dva mjeseca nakon što je, kako se sumnja, isti osumnjičeni ranio Nedovića u lokalu u Siti kvartu. Za taj pokušaj ubistva tužilaštvo je već podiglo optužnicu, koja je takođe predata Višem sudu.

U optužnici za pokušaj ubistva navodi se da je 17. maja, Rečković prišao stolu na terasi ugostiteljskog objekta i ispalio više metaka u pravcu Nedovića, pri čemu je ovaj zadobio teške povrede. U optužnici je označen i T.M., koji je, kako se sumnja, pomogao Rečkoviću tako što mu je stavio na raspolaganje električni trotinet kojim je Rečković došao na mjesto napada.

Iako su oba slučaja službeno označena kao rasvijetljena, osumnjičeni za pokušaj ubistva i ubistvo i dalje su na slobodi. Ubistvo Nedovića, prema tvrdnjama istražnih organa, povezano je s ratom kotorskih klanova, pri čemu se Nedović dovodi u vezu s “kavačkim klanom”, a Rečković s “škaljarskim”.

Likvidacija je, kako je ranije objavljeno, snimljena i ubrzo se pojavila na društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako maskirani napadač prilazi Nedoviću, ispaljuje hitce, bježi, a zatim se vraća i ponovo puca.

Ovaj slučaj samo je jedan od mnogih koji se formalno vode kao riješeni, iako su osumnjičeni i dalje nedostupni policiji. Prema ranijim podacima, crnogorska policija traga za 80 osoba koje se dovode u vezu s ubistvima, od kojih se 20 sumnjiči za više likvidacija.