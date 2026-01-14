Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećene, pa je povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Rješenje je donijeto nakon sjednice vijeća sa koje je isključena javnost održane 03.12.2025.godine. Prvostepenom presudom optuženi E.M. oslobođen je od optužbe da je izvršio produženo krivično djelo silovanje iz razloga što u postupku nije dokazano da je izvršio krivično djelo za koje je optužen. Žalbe protiv navedene presude izjavili su Više državno tužilaštvo u Podgorici i punomoćnik oštećene", navodi se u saopštenju Apelacionog suda, piše Pobjeda.

Po ocjeni Apelacionog suda, kao drugostepenog, u konkretnom slučaju izostala je, kako se navodi, od strane prvostepenog suda analiza i ocjena dokaza koji su od značaja za utvrđivanje odlučnih činjenica vezanih za predmetni događaj i s tim u vezi da li je kritičnom prilikom došlo do polnog odnosa bez pristanka oštećene, što predstavlja element krivičnog djela koje je optuženom stavljeno na teret.

,,Zbog počinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, prvostepena presuda je ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje", stoji u saopštenju.