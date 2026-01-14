Vlasnik kompanije Glosarij, Branislav Martinović, kazao je danas da je sa 3.000 eura mjesečno pomagao bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića od momenta kada mu je prestala funkcija do trenutka kada je počeo da prima penziju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je pojasnio da je to činio jer se sa Katnićem poznaje već 53 godine te da su u kumovskim odnosima.

,,a sam mu pomagao uvijek, to nije bila pozajmica, već smo to praktikovali cijelog života. Kad je radio kuću u Bajramovici, poslao sam mu namještaj iz moje kuće na Žabljaku. Uvijek smo pomagali jedan drugom", kazao je Martinović, koji je danas saslušan kao svjedok u postupku koji se vodi protiv Katnića, nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, prenosi Pobjeda.

Na pitanje branioca Katnića, advokata Ljubomira Rakovića, zbog čega je pomagao njegovom branjeniku, Martinović je rekao da je jedini razlog taj što su kumovi.

Potom je Katnić pojasnio da su njih dvojica prijatelji još od srednje škole i fakulteta.

,,U srednjoj smo dijelili burek zajedno, na fakultetu smo radili teške fizičke poslove kao studenti. Bilo je trenutaka kada sam i ja njemu pomagao. Zadnji iznos koji mi je dao bio je u januaru 2024. godine, a sve ukupno me je pomogao oko 70.000 eura", objasnio je bivši glavni specijalni tužilac.

Na pitanje Katnića da li je on bio jedini kojem je pomagao, svjedok Martinović je kazao da je to činio i drugim ljudima kojima je bilo potrebno.

,Tokom svog radnog vijeka, kao fizičko lice, pomogao sam ljude sa više od 100.000 eura. Između ostalog, dobitnik sam i nagrade za društveno-odgovorni rad" precizirao je Martinović, piše Pobjeda.

Pored njega, na današnjem ročištu saslušani su i pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Simo Martinović i Dejan Filipović.

Oni su se izjašnjavali o okolnostima u vezi pretresa objekata u Novom Selu i Bajramovici.

Podsjetimo, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalaca iz Beograda, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe, piše Pobjeda.

Milivoje Katnić bio je glavni specijalni tužilac od 2015. do februara 2022. godine, kada je penzionisan. Tužilac Saša Čađenović bio je njegov zamjenik.

Zoran Lazović radio je u ANB-u, a od 2019. do marta 2021. bio je šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala pri Upravi policije.