Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” tokom akcije “Petarda”, koja se sprovodi na nacionalnom nivou, spriječili su nedozvoljenu trgovinu i zloupotrebu pirotehničkih sredstava, oduzimajući oko 3.300 komada različitih pirotehničkih sredstava u Beranama.
Tokom kontrole M.K. iz Berana, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminaliteta, pronađeno je i oduzeto 2.921 komad petardi, 34 komada vatrometa, 350 komada prskalica i 15 komada metalnih palica na izvlačenje.
Sa slučajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijem je nalogu protiv M.K. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.
Preduzimanje ciljanih kontrola radi suzbijanja sive ekonomije, kao i ostalih oblika kriminaliteta i prekršaja, i dalje će biti u fokusu službenika RCB “Sjever”, u cilju održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta za život i rad građana.