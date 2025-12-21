Prilikom pregleda stvari i predmeta koje je lice imalo kod sebe, u vozilu su pronađene četiri PVC kese crne boje u kojima se nalazilo 105 pakovanja rezanog duvana, ukupne mase oko 52 kilograma.

Izvor: Uprava Policije CG

U pojačanim mjerama i aktivnostima policijskih službenika Regionalnog centra granične policije “Centar”, usmjerenim na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, juče je zaplijenjeno preko 300 kilograma rezanog duvana, a procesuirana su dva lica – crnogorski i albanski državljanin.

Mobilna jedinica granične policije, sprovodeći kompenzatorne mjere neposredno uz državnu granicu, kao i nakon neposrednog prelaska granice, u mjestu Božaj, u blizini graničnog prelaza, kontrolisala je vozilo albanskih registarskih oznaka kojim je upravljao P.B. (45), državljanin Republike Albanije.

Protiv P.B. biće podnijeta krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Takođe, službenici ovog Regionalnog centra kontrolisali su u mjestu Gošići, opština Zeta, vozilo beranskih registarskih oznaka kojim je upravljao A.P. (35) iz Tuzi.

Pregledom vozila, u unutrašnjosti i prtljažniku pronađeno je 17 većih PVC kesa crne boje u kojima se nalazilo 510 manjih papirnih pakovanja rezanog duvana, ukupne mase oko 255 kilograma.

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, A.P. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina. Pronađeni duvan i vozilo kojim je upravljao privremeno su oduzeti.