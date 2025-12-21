Tokom kontrole maloprodajnih objekata i pijace u gradu, oduzeto je ukupno 600 paklica cigareta, duvan, petarde, filteri za cigarete i kafa, dok su tri osobe procesuirane.

Izvor: Uprava Policije CG

Kontrolisana J.M. zatečena je u prodaji duvanskih proizvoda bez akciznih markica. Od nje su oduzete 411 paklica cigareta, 11 papirnih pakovanja duvana i četiri fabrička pakovanja duvana. Na osnovu prikupljenih obavještenja, tužilac je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljena trgovina, te je protiv J.M. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Takođe, kod S.G. pronađeno je pet kilograma duvana i 102 paklice cigareta, a pretresom stana i drugih prostorija oduzeto je 19 komada petardi, 119 pakovanja rezanog duvana ukupne težine 59,5 kilograma, 60 paklica cigareta, 81 pakovanje kafe i 107 kutija filtera za cigarete. Protiv S.G. će, po nalogu tužioca, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu.

Prilikom kontrole S.Ć., oduzeto je 27 paklica cigareta. Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici utvrdio je da se u ovom slučaju ne radi o krivičnom djelu, već o prekršaju, te će protiv S.Ć. biti pokrenut prekršajni postupak.

Policija i dalje intenzivno radi na suzbijanju sive ekonomije i ilegalne prodaje akcizne robe u Danilovgradu.