Više nezvaničnih izvora prenosi da se lani, tačnije 30. marta 2024. godine, dogodila nezgoda u kojoj je isti pilot umjesto na pistu sletio u dvorište jedne od kuća u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedrilica koja se srušila u četvrtak na aerodromu u Kapinom polju u Nikšiću letjela je bez upisa u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore, pišu Vijesti. Vlasnik vazduhoplova podnio je zahtjev za upis i izdavanje uvjerenja o plovidbenosti, ali ti postupci nijesu bili okončani kod Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV).

Kako prenose portali, u odgovoru ACV-a navodi se da jedrilica, kojom je upravljao pilot-instruktor V. V. (68), nije bila upisana u registar, iako je imala njemačko uvjerenje o plovidbenosti izdano 6. marta 2025. godine. ACV je izrazio saučešće porodici stradalog pilota.

Vazduhoplovna nesreća dogodila se u 14:17 časova, kada je u fazi penjanja došlo do nekontrolisanog leta i pada jedrilice. Prema pisanju portala Vijesti, u padu je poginuo pilot sa višedecenijskim iskustvom u avijaciji.

Više nezvaničnih izvora prenosi da se lani, tačnije 30. marta 2024. godine, dogodila nezgoda u kojoj je isti pilot umjesto na pistu sletio u dvorište jedne od kuća u Nikšiću. Taj događaj, kako navode Vijesti, nije ranije obelodanjen, iako Zakon o vazduhoplovnom saobraćaju u članu 129 propisuje obavezno obavještavanje ACV-a i Komisije za istraživanje nesreća u roku od 72 sata.

Portali prenose i da je jedrilica korišćena za samostalni let, a ne za obuku. ACV je samoinicijativno obavio vanredni nadzor nad Aero-klubom Nikšić, uključujući provjeru organizacije za obuku pilota (DTO), 31. oktobra 2025. godine.

Stručnjaci Nacionalne komisije za istraživanje nesreća utvrdiće tačan uzrok tragedije. Prema pisanju portala, jedan od mogućih scenarija je da je sajla koja je vukla jedrilicu po pisti bila previše zategnuta prilikom otkačivanja, što je moglo dovesti do pada. Uređaj za bezbjednu vuču košta oko 50.000 eura, a iz kluba su godinama tražili sredstva za njegovu nabavku.

Prenosi se da su prethodnog dana na Kapinom polju obavljeni letovi jedrilica, ali bez potrebne sajle ili uređaja za bezbjedno poletanje, što se, kako ističu portali, godinama tolerisalo u Aero-klubu Nikšić.