Osumnjičeni je zadržan zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, mogućnost ponavljanja krivičnog djela, te potencijalnog uticaja na svjedoke.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa S.B., zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo protivpravno hapšenje u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljene polne radnje, kao i krivičnim djelom zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili zapisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

"Naime, postoji osnov sumnje da je S.B. krajem mjeseca novembra zaustavio svoje vozilo i primorao oštećenu M.A. koja se kretala pješke da uđe u isto, nakon čega je zaključao vrata od vozila i odvezao je na za sada nepoznatu lokaciju. Na tom mjestu je, kako se sumnja, u unutrašnjosti vozila skinuo odjeću sa oštećene i nedozvoljeno je dodirivao po tijelu. Takođe, postoji osnov sumnje da je S.B. snimak seksualno eksplicitnog sadržaja, koji mu je oštećena prethodno poslala, neovlašćeno proslijedio njenom suprugu, čime je ostvario obilježja drugog krivičnog djela za koje se tereti”, navodi ovo tužilaštvo.

Osumnjičeni je zadržan zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, mogućnost ponavljanja krivičnog djela, te potencijalnog uticaja na svjedoke.