Više državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog krivičnog djela razbojništvo.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, optužnica je podignuta protiv L.B., F.I., A.Z. i A.T.

"Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 8. marta, u stanu koji je koristila oštećana E.C. u Podgorici, upotrebom sile oduzeli tuđu pokretnu stvari u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti od 2.446 eura, i pri tome sa umišljajem nanijeli E.C. tešku tjelesnu povredu", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.

Navodi se da je optužnicom za L.B. predloženo produženje pritvora, dok je za F.I., A.Z. i A.T. predloženo suđenje u odsustvu i određivanje pritvora.