Željko Obradović (57), član podgoričkog ogranka bajkerskog kluba „Noćni vukovi“ koji je prekjuče uhapšen u nastavku akcije „Lugansk“ zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja, pušten je da se brani sa slobode, saznaje Pobjeda.

Izvor: Uprava Policije CG

Kako je ranije objavila Pobjeda, Obradović je član podgoričkog ogranka bajkerskog kluba „Noćni vukovi“, koje u Rusiji vodi Aleksandar Zaldastanov - Hirurg, blizak Kremlju i režimu Vladimira Putina.

,,Danilovgradska policija izvršila je pretres stana koji koristi ovo lice u Podgorici i tom prilikom pronašla i oduzela pištolj marke CZ, 50 komada municije i dva okvira za pištolj u ilegalnom posjedu. On je, nakon prikupljenog obavještenja, po nalogu tužioca, lišen slobode", saopšteno je iz Uprave policije.

Mitropolit Eparhije budimljansko-nikšićke, Metodije Ostojić je za „pokazanu ljubav i dobročinstvo svojoj Svetoj Crkvi, a naročito za ljubav i brigu Eparhije budimljansko-nikšićke“ prošle godine odlikovao "Noćne vukove" Arhipastirskom gramatom.

Policija je još 2018. na Cetinju privodila "Noćne vukove", vođu kluba Vukomana Bulatovića, njegovog zamenika Željka Vukčevića, sekretara kluba Željka Obradovića i člana Gorana Tijanića, koji je istovremeno i službenik crkve, a koji su na poziv Mitropolije crnogorsko-primorske bili u pratnji patrijarha Antiohije i srpskog patrijarha Irineja, kako je tada javio Tanjug.

Podsjećaju da je operacija „Lugansk“ rezultat snažne međuinstitucionalne saradnje, realizovana u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

,,Izvršeni su i pretresi na 13 lokacija u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici, a oduzeta su 24 komada vatrenog oružja, više od 1.000 komada municije različite vrste i kalibra, noževi, sablje, bajoneti, uniforme, zastave i druga obilježja formacijskih organizacija i grupa", precizirali su iz Uprave policije, kako javlja Pobjeda.

Danko Savić (61), bivši pripadnik Jugoslovenske narodne armije (JNA) i član proruske Balkanske kozаčke vojske, koja je prema ranijim pisanjima Pobjede osnovana 2016. godine u Kotoru, uhapšen je u okviru višemjesečne akcije policije pod nazivom „Lugansk“ zbog sumnje da je učestvovao u oružanoj stranoj formaciji Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Medijima se ranije obratio i Savićev branilac, advokat Đorđije Vukmir, čiji su stan i kancelarija pretreseni, zahtijevajući od Uprave policije da se ponovo oglase i pojasne ko je lišen slobode, jer je, kako navodi, „stvoren opšti utisak da se radi o terorističkoj organizaciji, odnosno grupi udruženoj za učestvovanje u ratnim zbivanjima u Ukrajini“.

Savić je saslušan u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje mu je određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je bio učesnik ruske agresije na Ukrajinu od početka 2023. do početka 2025. godine. Ovaj državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Danilovgradu je, kako Pobjeda saznaje iz bezbjednosnih službi, praćen godinama zbog pripadnosti paravojnim formacijama na strani proruskih separatista u Ukrajini. Materijalni dokazi koje su istražitelji prikupili ukazuju da je on to činio protivzakonito i suprotno pravilima međunarodnog prava.