Željko Obradović (57), član podgoričkog ogranka bajkerskog kluba „Noćni vukovi“ koji je prekjuče uhapšen u nastavku akcije „Lugansk“ zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja, pušten je da se brani sa slobode, saznaje Pobjeda.
Kako je ranije objavila Pobjeda, Obradović je član podgoričkog ogranka bajkerskog kluba „Noćni vukovi“, koje u Rusiji vodi Aleksandar Zaldastanov - Hirurg, blizak Kremlju i režimu Vladimira Putina.
,,Danilovgradska policija izvršila je pretres stana koji koristi ovo lice u Podgorici i tom prilikom pronašla i oduzela pištolj marke CZ, 50 komada municije i dva okvira za pištolj u ilegalnom posjedu. On je, nakon prikupljenog obavještenja, po nalogu tužioca, lišen slobode", saopšteno je iz Uprave policije.
Mitropolit Eparhije budimljansko-nikšićke, Metodije Ostojić je za „pokazanu ljubav i dobročinstvo svojoj Svetoj Crkvi, a naročito za ljubav i brigu Eparhije budimljansko-nikšićke“ prošle godine odlikovao "Noćne vukove" Arhipastirskom gramatom.
Policija je još 2018. na Cetinju privodila "Noćne vukove", vođu kluba Vukomana Bulatovića, njegovog zamenika Željka Vukčevića, sekretara kluba Željka Obradovića i člana Gorana Tijanića, koji je istovremeno i službenik crkve, a koji su na poziv Mitropolije crnogorsko-primorske bili u pratnji patrijarha Antiohije i srpskog patrijarha Irineja, kako je tada javio Tanjug.
Podsjećaju da je operacija „Lugansk“ rezultat snažne međuinstitucionalne saradnje, realizovana u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
,,Izvršeni su i pretresi na 13 lokacija u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici, a oduzeta su 24 komada vatrenog oružja, više od 1.000 komada municije različite vrste i kalibra, noževi, sablje, bajoneti, uniforme, zastave i druga obilježja formacijskih organizacija i grupa", precizirali su iz Uprave policije, kako javlja Pobjeda.
Danko Savić (61), bivši pripadnik Jugoslovenske narodne armije (JNA) i član proruske Balkanske kozаčke vojske, koja je prema ranijim pisanjima Pobjede osnovana 2016. godine u Kotoru, uhapšen je u okviru višemjesečne akcije policije pod nazivom „Lugansk“ zbog sumnje da je učestvovao u oružanoj stranoj formaciji Rusije u ratu protiv Ukrajine.
Medijima se ranije obratio i Savićev branilac, advokat Đorđije Vukmir, čiji su stan i kancelarija pretreseni, zahtijevajući od Uprave policije da se ponovo oglase i pojasne ko je lišen slobode, jer je, kako navodi, „stvoren opšti utisak da se radi o terorističkoj organizaciji, odnosno grupi udruženoj za učestvovanje u ratnim zbivanjima u Ukrajini“.
Savić je saslušan u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje mu je određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je bio učesnik ruske agresije na Ukrajinu od početka 2023. do početka 2025. godine. Ovaj državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Danilovgradu je, kako Pobjeda saznaje iz bezbjednosnih službi, praćen godinama zbog pripadnosti paravojnim formacijama na strani proruskih separatista u Ukrajini. Materijalni dokazi koje su istražitelji prikupili ukazuju da je on to činio protivzakonito i suprotno pravilima međunarodnog prava.