Policija najavljuje da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima usmjerenim na kontrolu članova OKG, operativno interesantnih lica, kao i lica za kojima se traga, te na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje svih oblika kriminaliteta.

Izvor: Uprava Policije CG

Nikšić: Koordinisana akcija policije – dva operativno interesantna lica lišena slobode, oduzet skupocjeni Audi A7; pronađena još tri lica sa nacionalnih potjernica

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli su koordinirane aktivnosti u cilju pojačane kontrole članova organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih lica, tokom kojih su dva OIL, N.M. (31) i U.Đ. (32) iz Nikšića, lišena slobode zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga.

Lica su privedena dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odjeljenja u Nikšiću. N.M. je kažnjen sa 1.000 eura i četiri mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, dok je U.Đ. izrečena novčana kazna od 1.200 eura i takođe mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od četiri mjeseca.

Od N.M. je oduzeto putničko motorno vozilo Audi A7 radi daljih provjera.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u okviru planskih aktivnosti usmjerenih na pronalazak lica za kojima se traga, locirali i priveli još tri osobe.

Na osnovu operativnih saznanja, locirano je i privedeno lice G.J. (43) iz Nikšića, koje se potraživalo od strane Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i za kojim je bila raspisana nacionalna potjernica zbog sumnje da je počinilo krivično djelo krađa.

Takođe, kontrolisano je lice M.K. (23) iz Nikšića, koje se potraživalo takođe po nacionalnoj potjernici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica zbog sumnje da je počinilo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Lice je privedeno u službene prostorije.

G.J. i M.K. su predati na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

Shodno naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, policija je locirala i lice F.M. (32) iz Nikšića, koje je trebalo sprovesti na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od godinu i šest mjeseci. On je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

