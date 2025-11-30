Postupajući po prijavama građana, policijski službenici su identifikovali, a potom po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode E.H. (46), državljanina Republike Srbije, i B.S. (39), državljanina Sjeverne Makedonije.

Izvor: Uprava Policije CG

Kriminalistička policija Podgorice uhapsila je dva strana državljanina koji se sumnjiče za ukupno 14 krivičnih djela počinjenih na teritoriji Glavnog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Postupajući po prijavama građana, policijski službenici su identifikovali, a potom po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode E.H. (46), državljanina Republike Srbije, i B.S. (39), državljanina Sjeverne Makedonije. Oni se sumnjiče da su počinili 13 teških krađa na štetu fizičkih lica, poslovnih objekata, apoteke i frizerskog salona u Podgorici, iz kojih je otuđen novac.

Tokom pretresa stana i prostorija koje koristi B.S. u Tuzima, policija je pronašla garderobu za koju se vjeruje da je korišćena tokom izvršenja krivičnih djela, kao i manju količinu marihuane. Pronađena su i falsifikovana lična karta i vozačka dozvola, navodno izdate od nadležnih organa Republike Hrvatske, na ime E.H.

B.S. je nakon prikupljenog obavještenja, po nalogu tužioca, lišen slobode zbog sumnje da je počinio šest krivičnih djela teška krađa.

E.H. je lociran na graničnom prelazu sa Srbijom, tokom pokušaja napuštanja Crne Gore. Kod njega je pronađeno i oduzeto 8.000 eura, za koje se sumnja da su otuđeni iz jednog stana u City kvartu, iz kojeg je, osim tog iznosa, od fizičkog lica ukradeno i 4.000 švajcarskih franaka.

Zbog sumnje da je izvršio sedam krivičnih djela teška krađa, kao i krivično djelo falsifikovanje isprave, E.H. je po nalogu tužioca takođe lišen slobode.