Izvor: Uprava Policije CG

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug" sproveli su u protekla 24 časa pojačane aktivnosti u odnosu na učesnike u saobraćaju sa akcentom na kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih lica i članove organizovanih kriminalnih grupa.Lišeno je slobode više lica zbog vožnje pod dejstvom alkohola, narkotika, nepostupanja po naređenju, prekoračenja brzine, omalovažavanja, uvreda i prijetnji policijskim službenicima.

Službenici saobraćajne policije u Baru kontrolisali su devet operativno interesantnih lica i članova organizovanih kriminalnih grupa. Tom prilikom je lišen slobode član organizovane kriminalne grupe - A.P. (58) iz Bara zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o javnom redu i miru, kao i zbog krivičnog djela – napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Utvrđeno je da je A.P. vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u krvi, a prilikom službene kontrole uputio je policijskim službenicima riječi uvredljivog, omalovažavajućeg i prijetećeg sadržaja. Na sudu je, zbog počinjenog prekršaja, kažnjen novčanom kaznom od 1.100 eura.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom benzodijazepina lišen je slobode i OIL - L.B. (35) iz Bara. U Baru su kontrolisani i OIL i OKG: M.P. (41), M.P. (44), M.Š. (42), M.S. (39), R.R. (59), V.B. (34) i J.Đ. (49).

Službenici policije u Ulcinju lišili su slobode operativno interesantno lice K.H. (34) iz Ulcinja koji je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina. Zbog ovog prekršaja kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura. Ulcinjanin K.I. (43) je lišen slobode zbog odbijanja testa na droge i omalovažavanja policijskih službenika. On je na sudu za prekršaje zbog počinjenih prekršaja kažnjen sa ukupno 3.000 eura.

Tivatska policija je lišila slobode M.M. – lice blisko jednoj OKG iz Herceg Novog. On je odbio da se zaustavi na izdat znak „stop“ od strane policijskih službenika, i udaljio se vozilom velikom brzinom prema teritoriji opštine Kotor gdje je policija prilikom radarske kontrole zabilježila kretanje ovog lica brzinom od 112 km/h, nakon čega se ponovo oglušio o izdato naređenje da se zaustavi.

Nakon što su ga policijski službenici sustigli, utvrđeno je da M.M. upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita i da su na vozilu nepropisno zatamnjena prednja bočna stakla. Vozilo je privremeno oduzeto radi dodatnih provjera i vanrednog tehničkog pregleda.

Vozač M.M. je zbog počinjenih prekršaja na području Opštine Tivat, od strane sudije za prekršaje, oglašen krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, dok je za počinjene prekršaje na području Opštine Kotor, takođe oglašen krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, kao i novčanom kaznom, uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije, u trajanju od 4 mjeseca.