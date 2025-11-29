Kako zaključuju, uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajne struke i ovlašćenih policijskih službenika Uprave policije OB Bijelo Polje.

Izvor: MONDO

Na obilaznom magistralnom putu u mjestu Rakonje danas oko 17 sati i 45 minuta došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i pješak, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, piše CdM.

“Pješak je nakon nezgode transportovan u JZU Opštu bolnicu Bijelo Polje radi ukazivanja pomoći”, naveli su u saopštenju.

