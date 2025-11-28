Prema nezvaničnim informacijama do nezgode je došlo kada je iz za sada neutvrđenih razloga putničko motorno vozilo sletjelo sa kolovozne trake, prevrnulo se i završilo na krovu.

Na magistralnom putu Bijelo Polje – Slijepač Most, u mjestu Kruševo, oko 17 časova u saobraćajnoj nezgodi lakše su povrijeđene Mrdak Branka (46) koja je bila za volanom i 16-ogodišnja A.M, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama do nezgode je došlo kada je iz za sada neutvrđenih razloga putničko motorno vozilo sletjelo sa kolovozne trake, prevrnulo se i završilo na krovu.

Iz bjelopoljske bolnice su Vijestima potvrdili da su dvije ženske osobe zadobile lakše tjelesne povrede.