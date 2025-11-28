Sud je ocijenio da u prvostepenoj presudi nema bitnih povreda krivičnog postupka na koje se žalbom ukazivalo.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U saopštenju se navodi da je vijeće Apelacionog suda nakon sjednice odbilo kao neosnovane žalbe koje su izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici od 19. maja 2025.

„Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Ilija Bojić oglašen je krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru“, navodi Apelacioni sud.

Sud je ocijenio da u prvostepenoj presudi nema bitnih povreda krivičnog postupka na koje se žalbom ukazivalo.

„Prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti druge povrede na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti“, ističe se u saopštenju.

Prema nalazu Apelacionog suda, činjenično stanje je nesumnjivo utvrđeno:

„Na osnovu izvedenih dokaza i njihove pravilne ocjene, nesporno je utvrđeno da je optuženi 16. februara 2024. godine, u blizini ETŠ ‘Vaso Aligrudić’ u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života više lica, oštećene V. M. i J. B., tako što je tokom tuče potegao nož i ubo ih, nanoseći im teške tjelesne povrede opasne po život.“

Apelacioni sud ocjenjuje neosnovanim i navode tužilaštva koji se odnose na izrečenu kaznu, kako prenosi RTCG.

„Navodi žalbe tužilaštva da je prvostepeni sud prenaglasio olakšavajuće okolnosti nijesu osnovani. U pitanju su okolnosti propisane Krivičnim zakonikom, koje je prvostepeni sud pravilno cijenio kao naročito olakšavajuće“, saopštio je sud.

Takođe su odbijeni i navodi da je prvostepeni sud trebalo strože da cijeni okolnosti koje se tiču tvrdnje odbrane o nužnoj odbrani.

„Upravo te okolnosti ukazuju da su i oštećeni, sa grupom lica, sa fantomkama i kapuljačama na glavi, noseći drvene i metalne palice i baklje, došli da se fizički obračunaju sa optuženim i grupom u kojoj se on nalazio, pri čemu je i sam optuženi zadobio povrede“, zaključili su iz Apelacionog suda.