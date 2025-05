Pred podgoričkim Višim sudom juče su održane završne riječi u predmetu za ranjavanje V.M. i J.B. u tuči u dvorištu Elektroškole u Podgorici.

Ilija Bojić juče je pred sudom kazao da ničim nije izazvao napad V.M. i njegovih drugova. On je istakao da se samo branio i da to priča tokom cijelog postupka, prenosi Dan.

Presuda je zakazana za 19. maj.

Advokatica Maja Zekovć zatražila je da se Ilija Bojić oslobodi od optužbe. Advokatica Zeković optužila je Više državno tužilaštvo za afirmisanje nasilja kada je protiv Bojića podiglo optužnicu za teški pokušaj ubistva Vi.M. i J.B. koje je ranio, kako navodi, u nužnoj odbrani tokom grupne tuče u blizini Elektrotehničke škole.

Advokat i otac od oštećenog V.M. Boris Marinović zatražio je smrtnu kaznu za Bojića i ako ona u našem zakonodavstvu ne postoji.

Tužiteljka Slađana Španjević Volkov zatražila je da se Bojić kazni po zakonu. Ona smatra da je tokom suđenja dokazano da je sa umišljajem 16. februara 2024. godine došao u školsko dvorište JU ETŠ,,Vaso Aligrudić“ u Podgorici da ubije M. i B. Tužiteljka je u završnim riječima kazala da je video nadzorm potvrđena teza tužilaštva da je Bojić u konkretnom slučaju pokušao teško ubistvo. Ona je podsjetila da se optuženi u istrazi branio ćutanjem i ocjenila da je tokom iznošenja odbrane pred sudom u dva navrata sebe želio predstaviti kao žrtvu, prenosi Da.

"Nije sporno da je Bojić imao tom prilikom zadobio povrede ali ih je zadobio nakon što je upotrijebio nož", navela je tužiteljka.

Advokatica Maja Zeković je navela da su uzaludni uporni i konstantni pokušaji tužilaštva i punomoćnika oštećenih da predstave dinamiku događaja drugačije.

"Napad na Bojića koji je V.M. započeo upadom u dvorište škole trčećim korakom sa 17 naoružanih mladića sa fantomkama i kapuljačama, koji su ga potom gađali kamenicama, pa oborili na pod, udarali palicama i šutirali nogama I na kraju zapalili duksericu i glavu bakljom, jasno se potvrđuje iz video nadzora i konstatovanog vremena od strane suda", istakla je ona, piše Dan.

Naglasila je da je kamera zabilježila da je Bojić šetao sam u dvorištu u 13: 45h i 13:46h; dok je vrijeme kad sud konstatuje postojanje baklje, gužvu i tuču 13:47h.

"Svako drugačije tvrđenje od ovog kako jeste zabilježeno video nadzorom i kako se i dogodilo, predstavlja samo pokušaji tužilaštva i oštećenih, da izokrenu činjenice i improvizuju napad na oštećene, iako o navodnom “opisivanju” napada Bojića na oštećene i raznim konstrukcijama, ne postoji nijedan dokaz", navela je advokatica Zeković.

Ona je navela da na sreću odbrane, tuča kod Elektrotehničke škole i napad na Iliju Bojića, od strane 17 naoružanih mladića, pokriven od samog početka do kraja video nadzorom.

Prema njenim riječima, oštećeni osim što su u različitim fazama postupka, potpuno različito svjedoče, njihovi iskazi su i međusobno u potpunosti neodrživi, a takvi su iskazi i svih ostalih svjedoka, na strani oštećenih.

Podsjetila je da je M. u istrazi naveo da je sam došao u školu a pred sudom da je došao sa osam drugova.

"U istrazi je tvrdio I da je desetak momaka krenulo prema njemu a pred sudom se ta brojka povećala na 50. Pred VDT-om je naveo da je došao bez bilo kakvog oruđa u školu normalno, a da je potom kasnije neko od ovih momaka bacio palicu koju je on uzeo da se brani, da bi na glavnom pretresu rekao da je došao sa sedam osam drugova i da je imao palicu u rukama, koju je našao u dvorištu zgrade blizu škole ", ukazala je Zeković i dodala da je sam kontakt sa Bojićem opisivao različito, piše Dan.

Ona je dodala da je ipak tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Bojića iako je u svakoj mogućoj pravnoj i činjeničnoj konstrukciji jasno da je riječ o školskom primjeru nužne odbrane.

"Kakvu god kritiku sada da uputim na račun nesavjesnog, nezakonitog, nestručnog i nehumanog rada Višeg državnog tužilaštva, ne može biti dovoljna niti može i u najmanjoj mjeri relativizovati težinu ovako grube afirmacije nasilja, od strane onih koji su obavezni po službenoj dužnosti da obezbjeđuju poštovanje zakona i onemogućavaju odnosno sprječavaju nasilje. Opravdano se postavlja pitanje, kako je kazala, kakvu poruku tužilaštvo ovakvim ponašanjem šalje mladim generacijama, i kakvu poruku šalje zahuktalim grupama mladića spremnih da u sred bijela dana sa palicama, bakljama i fantomkama upadaju u dvorište škole i napadaju učenike i članove njihovih porodica", naglasila je advokatica Zeković.

Advokatica Zeković zamjerila sudu što nije zaštitio optuženog od uvreda advokata Borisa Marinovića. Dodala je da se zbog toga uzaludno osjeća kao branilac Bojića, koji je zbog nereagovanja suda potpuno bio nezaštićen od uvredljivih kvalifikacija na njegov račun, navodi Dan.

"Sud nije smio da dozvoli da 45 minuta slušamo uvrede na račun Bojića i filmske ode o sinu Marinovića a ne završne riječi. Ovakvim ponašanjem se šalju pogrešne poruke učenicima i adolescentima koji su sticajem okolnosti uvučeni u ovaj događaj", naglasila je advokatica Zeković.

Ona smatra da i tužilac u svojoj završnoj riječi nijednu svoju tvrdnju nije nije potkrijepila činjenicama i dokazima. Advokatica Zeković je navela da se u ovom slučaju radi o vrlo opasnoj i teškoj improvizaciji državnog tužilaštva, koje je u velikoj mjeri doprinjelo da se tuča u kojoj je Bojić napadnut kvalifikuje i tretira kao pokušaj teškog ubistva.

"Tužilac je morao da se bavi istinom", kazala je Zeković i dodala da tužilac nije čitao predmet i nije pratio glavni pretres jer polemiše sa ubistvom na mah koji odbrana nikad nije pomenula, obzirom da je riječ o tuči kod Elektro skole u kojoj je njen branjenik napadnut, prenosi Dan.

Advokatica Zeković je istakla: "kod ovakvog toka događaja, kakvu god kritiku da uputim sada na račun nesavjesnog, nezakonitog, nestručnog i nehumanog rada Višeg državnog tužilaštva, ne može biti dovoljna niti može i u najmanjoj mjeri relativizovati težinu ovako grube afirmacije nasilja, od strane onih koji su obavezni po službenoj dužnosti da obezbjeđuju poštovanje zakona i onemogućavaju odnosno sprječavaju nasilje."

"A da je to zaista tako, upućujem i na zapisnik o glavnom pretresu od 24.11.2024.godine, kada sam intervenisala upravo zbog afirmisanja nasilja od strane tužioca, na samom pretresu, koji je svjedoku, članu grupe sa fantomkama i palicama, šaljivim tonom opravdavao lažno svjedočenje, da su fantomke koje je naveo pred VDT-om sada ipak kapuljače, jer je navodno bilo hladno. Nedopustivo je i veoma opasno po kompletno društvo, ovako neozbiljno ponašanje tužioca i to na glavnom pretresu, i za sobom povlači niz posljedica, koje se ne bi smjele podvoditi pod radom u okviru "redovnih nadležnosti", niti bi zbog pogrešnih instrukcija od strane prethodnog branioca, okrivljeni smio da trpi posljedice nesavjesnog rada tužilaštva, spremnog da mu itekako naudi, zato što je pogrešno naučen da se pred tužiocem prilikom prvog saslušanja brani ćutanjem, iako dokazi već u toj fazi nedvosmisleno ukazuju da je napadnut od strane ne jednog već grupe napadača. Ovdje se posebno postavlja opravdano pitanje, kakvu poruku tužilaštvo ovakvim ponašanjem šalje mladim generacijama, i kakvu poruku šalje zahuktalim grupama mladića spremnih da u sred bijela dana sa palicama, bakljama i fantomkama upadaju u dvorište škole i napadaju učenike i članove njihovih porodica", istakla je ona, prenosi Dan.

Advokatica Maja Zeković je naglasila da je i nedopustivo to da tužiocu nisu poznati opšti uslovi koji prate institut nužne odbrane.

"A koji su svi do jednog zastupljeni u ovom događaju, kao i da mu je nepoznata njegova imperativna uloga u postupku, a to je da se prvenstveno bavi utvrđivanjem istine i činjenica, a ne nikako sklapanjem škodljivih konstrukcija i izokretanjem činjenica. Pa je tako činjenica, koju tužilac nije smio da previdi, da je napad od strane oštećenog Vita Marinovića i njegove grupe, na porodicu okrivljenog trajao 24h sata prije samog događaja, našla svoju potvrdu i u psihijatrijskom vještačenju tima vještaka, pri čemu je predstavnik tima, dr. Željko Golubović, pojasnio na glavnom pretresu da ponašanje okrivljenog u školskom dvorištu, dok je šetao, bio nervozan, udario nogom u stub u školskom dvorištu, da sve to ukazuje na kumulirajući afekat odnosno povišenu emocionalnu uzbuđenost, napetost i anksioznost na anticipatornoj osnovi zbog eventualnog sukoba i iščekivanja reagovanja suprotne grupe mladića ", ukazala je ona.

Dodala je da u kontekstu stvarnih a ne izokrenutih činjenica, sud ima samo jednu mogućnost, a to je da okrivljenog Iliju Bojića, oslobodi od optužbe zbog postupanja u nužnoj odbrani.

Punomoćnik i otac oštećenog V.M., advokat Boris Marinović zatražio da se,,monstrum“ osudi na smrtnu kaznu. On je zatim kazao da kako to nije mogućem onda da se osudi na maksimalno zaprijećenu kaznu za teški pokušaj ubistva, prenosi Dan.

Marinović je dodao da nema dileme da je Bojić 16. februara prošle godine drsko i na podmukao način pokušao ubistvo njegovog sina V. i druga J. iako je odbrana sve učinila da se na ovaj slučaj ne gleda prema posljedicama već izvrće činjenice i ignoriše da je optuženi došao školsko dvorište sa nožem.

"Moj sin bi danas bio mrtav da se nije žestoko borio i kada je zadobio dvije ubodno rezne rane sa leđa u uspravnom položaju. B. koji je teško povrijeđen dotrčao do kluba penzionera ali Bojić nije odustajao od nauma da ga ubije pa je krenuo za njim", smatra on.

Advokat Marinović je kazao da, pošto su V. i njegovi drugovi onesposobili optuženog bacajući ga na tlo, na tu oklnost,,odbrana proliva suze tvrdeći da je Bojić ustvari žrtva ovog događaja“. Dodao je da u konkretnom slučaju iako je na njegovog sina Bojić krenuo sa 50 momaka, bijeg nije bio opcija jer bi oni došli narednog dana da ga ubiju.

Advokat je osporio nalaz tima vještaka psihijatrijske struke. On je kazao da su oni lažirali nalaz kako bi umanjili odgovornost,,koljača đaka u srednjim školama“,pa drugi ubod na leđima Badaskog opisuju kao laku tjelesnu povredu.

Advokat Marinović je naveo da se optuženi Bojić nastavio kretati nakon napada na Vita u društvu 50 momaka. Dodao je da mu zbog toga nije jasno kako su vještaci u takvim okolnostima ocjenili da je optuženi u tom trenutku osjećao veliki strah.

"On je bio u povišenoj emocionalnoj uzbuđenosti pred napad koji je planirao, a vještaci svojim nalazom kriminalizuju oštećene i neosnovano konstatuju da je Bojić imao i djelimičnu amneziju. Ne radi se o djelimičnoj amneziji nego o laganju", istakao je on.

Osuđujuću presudu zatražila je i punomoćnica B., advokatica Anđela Rajković. Advokatica Rajković je istakla da je puka sreća što M. i B. nijesu podlegli povredama, prenosi Dan.

Podsjećamo, prema navodima optužnice, Bojić je 16. februara 2024., oko 13.45 časova, u blizini JU ETS,Vaso Aligrudić" u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života više lica - oštećenog V.M. i J.B., kada se u tuči sa njima latio noža kojim im je nanio teške tjelesne povrede.