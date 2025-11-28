Žižić je u avgustu suspendovan odlukom ministra unutrašnjih poslova, a na predlog direktora Uprave policije.

Nekadašnji policijski funkcioner Milorad Mićko Žižić priveden je u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Prema saznanjima "Vijesti", tom nekadaṣ̌njem ṣ̌efu Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, policajci su pretresli stan u podgoričkom City kvartu, kao i "golf 8", koji koristi.

Jedan od sagovornika kazao je da on nije jedini policajac priveden u jutrošnjoj akciji SPO-a.

Žižić je u avgustu suspendovan odlukom ministra unutrašnjih poslova, a na predlog direktora Uprave policije.

Tada je objašnjeno da mu je rješenje o suspenziji uručeno zbog bezbjednosnih smetnji.

Žižić je u junu 2019. godine imenovan za šefa najznačajnjeg Odsjeka u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) kojim je tada rukovodio sada optuženi Zoran Lazović, kako pišu Vijesti.

Taj Odsjek rasformiran je u aprilu 2023. godine, odlukom tadašnjeg koordinatora i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Predraga Šukovića.