Okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vrhovni sud produžio je protvor Stefanu Đoloviću za još tri mjeseca, odnosno do 1. januara naredne godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi CdM.

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 26. novembra ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog S.Đ. donijelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još mjesec, odnosno do 01. januara naredne godine, saopšteno je iz tog Suda.

Kako su naveli, okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Okrivljeni S. Đ. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisa predmeta, osnovano sumnjiči da je od druge polovine pa do kraja avgusta ove godine, u vozilu marke VW Polo, u skrivenom prostoru kod airbaga napravio takozvani „bunker“ u kojem je neovlašćeno držao oko 300 grama kokaina, raspoređenog u četiri pakovanja, namijenjena daljoj prodaji, a koji je pronađen prilikom pretresa od strane policije. Okrivljeni je u svojoj odbrani priznao izvršenje krivičnog djela”, dodaju iz Vrhoovnog suda, piše CdM.

Njemu je rpitvor, kako su kazali, produžen zbog opasnosti od bjekstva.

“Okrivljenom S.Đ. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 02. septembra, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 26. septembra ove godine”, podsjećaju iz Vrhovnog suda.

Kako zaključuju, po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 01. januara sljedeće godine.