Podgorička policija je, u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsila osumnjičeno za teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

,,Naime, policiji je 18. novembra oko 10 minuta prije ponoći prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u neposrednoj blizini jedne benziske stanice u podgoričkom naselju Dahna. Tom prilikom je povrede u predjelu butine i natkoljenice zadobilo M.S. lice", navodi se u saopštenju Uprave policije.

U odnosu na ovaj događaj preduzete su intenzivne policijsko-tužilačke aktivnosti, te je identifikovan i lišen slobode osumnjičeni Vasilije Mišurović (22).

,,On će uz krivičnu prijavu u zakonom predviđenom roku biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.