U naselju „Kupusište“ u Pljevljima, desio se udes oko ponoći.
U udesu je teže povrijeđen N.D. (20) iz Pljevalja, prenosi RTV Pljevlja.
On je zbog teških povreda glave transportovan za KCCG u Podgorici.
Crna hronika
| 22.11.2025.
