Sedamdesetogodišnji Božidar Šundić poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u nikšićkoj Župi, potvrđeno je nezvanično “Vijestima” iz Uprave policije.

U udesu koji se danas oko 12.15 sati dogodio, poginuo je bivši generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG) Božidar Šundić (70).

Policija je obavila uviđaj, a tokom istrage biće utvrđeno šta je dovelo do nesreće.

