Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga u saradnji sa službenicima Poreske uprave, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica “R.C.E” d.o.o. Podgorica i odgovornog lica u tom pravnom licu H.A. (36), kineskog državljanina.

H.A. je lišen slobode prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore na graničnom prelazu Ranče, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa. On je, kako se sumnja izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je, postupajući u ime i za račun pravnog lica “R.C.E.” d.o.o. Podgorica u svojstvu izvršnog

direktora i osnivača, tokom 2025. godine u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa osumnjičenog pravnog lica putem platne kartice preko ATM uređaja, plaćao razne usluge platnom karticom prijavljenog pravnog lica preko POS terminala, bez adekvatne poslovne dokumentacije i izdavao fakture za koje nije predavao mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, suprotno Zakona o porezu

na dodatu vrijednost, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica i neprijavljenog PDV-a, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 89.502 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga – u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, nastavljaju sa pojačanim ciljanim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države.

Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se odlučne mjere radi zaštite ekonomskih interesa građana i očuvanja budžeta Crne Gore.