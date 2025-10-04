Sumnja se da su pravno i fizičko lice izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju

Službenici Sektora za borbu kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, u saradnji sa službenicima Poreske uprave, a u koordinaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica „M.“ d.o.o.Podgorica i izvršnog direktora M.A.H. (28) državljanina Republike Turske.



Kako se navodi u saopštenju Uprave policije sumnja se da su pravno i fizičko lice izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju na način što je M.A.H. postupajući u ime i za račun pravnog lica „M.“ d.o.o. Podgorica, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora toga pravnog lica, kontinuirano tokom 2021, 2022, 2023. i 2024. godine, prikrio stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nije pružio tačne i istinite podatke o stečenim prihodima, u namjeri da potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza i doprinosa, oštetivši na taj način budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 105.992 eura.



Službenici Sektora za borbu protiv kriminala kroz multisektorsku saradnju i nacionalni projekat trajnog karaktera, kodnog naziva “Evazija”, nastavljaju sa prioritetnim i intenzivnim policijsko - tužilačkim mjerama i radnjama na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica u privrednim aktivnostima čije kriminalne radnje podrivaju ekonomski sistem, a sve u cilju zaštite građana i

budžeta Crne Gore.