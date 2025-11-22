Iz policije su za Televiziju Nikšić kazali da su povrede teže prirode.

Izvor: služba zaštite i spašavanja nikšić

U selu Liverovići, u nikšićkoj Župi, jutros oko 5 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen I. K. (18) iz Nikšića.

Kako saznaje Televizija Nikšić, nezgoda se desila nakon što je vozilo sletjelo s puta.

Na teren je morala da interveniše Služba zaštite i spasavanja, a prisutni su bili i pripadnici policije i Hitne pomoći.

„Jutros u 4:45 dobili smo dojavu da je vozilo sletjelo s puta u mjestu Liverovići. Na intervenciju su upućene dvije ekipe sa dva vozila i osam vatrogasaca-spasilaca. Nakon duge i tehnički zahtjevne intervencije, iz vozila je izvučena osoba I. K., 2007. godište, i predata ekipi Hitne pomoći“, saopštili su iz nikšićke Službe zaštite i spasavanja.