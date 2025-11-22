Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kratko je rečeno da je Krnić bila na mjestu suvozača, a da je muška osoba koja je upravljala vozilom povrijeđena i da je prebačena u Klinički centar Crne Gore.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Tuzima poginula je Sara Krnić.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kratko je saopšteno da je Sara bila na mjestu suvozača, dok je muška osoba koja je upravljala vozilom povrijeđena i prebačena u Klinički centar Crne Gore.

Istraga je u toku, a nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju saobraćajne propise.