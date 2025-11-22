Navodi se da je plavska policija tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv Dž.M. zbog sumnje da je počinio krivična djela protivpravno zauzimanje zemljišta i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Plavska policija podnijela je tamošnjem Osnovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv Dž.M. i E.M. zbog sumnje da su počinili krivična djela na štetu životne sredine u zoni nacionalnog parka (NP), saopštili su iz Uprave policije.

Sumnja se da je Dž.M. tokom septembra, na državnom zemljištu započeo izgradnju vikendice u zoni NP „Prokletije“ u mjestu Metjahića katun na teritoriji opštine Gusinje.

„Plavska policija je rasvijetlila i krivično djelo šumska krađa, i protiv E.M. iz Plava podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio sječu stabala crnog bora u zoni NP „Prokletije”“, kaže se u saopštenju.