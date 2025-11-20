Druga krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica "L.M." d.o.o. Podgorica,izvršnog direktora L.M. (72), i odgovornog lica Č.V. (58) zbog sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Cetinju službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u saradnji sa službenicima Poreske uprave podnijeli su tri krivične prijave, saopšteno je iz Uprave policije.

"Prva krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica "M" d.o.o. Cetinje, i izvršnog direktora F.Z. (40) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju koje je izvršio na način što, postupajući u ime osumnjičenog pravnog lica "M." d.o.o. Cetinje u svojstvu izvršnog direktora i osnivača, kontinuirano od marta 2022. godine do kraja avgusta 2025. godine, nije podnosio PDV prijave nadležnom organu Poreske uprave u cilju izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, iako su obavljali privrednu djelatnost u ugostiteljskom objektu brze hrane "K.D." na Cetinju, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, čime je po osnovu neprijavljenog PDV-a i utajenog poreza na dobit, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 93.735 eura " navode.

Druga krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica "L.M." d.o.o. Podgorica,izvršnog direktora L.M. (72), i odgovornog lica Č.V. (58) zbog sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, piše Dan.

"U postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da su L.M. i Č.V. ova krivična djela počinili na način što postupajući u ime prijavljenog pravnog lica "L.M." d.o.o. Podgorica, i to L.M. u svojstvu izvršnog direktora, a Č.V. u svojstvu osnivača, kontinuirano od novembra 2024. godine do kraja avgusta 2025. godine, nijesu podnosili PDV prijave nadležnom organu Poreske uprave u cilju izbjegavanja plaćanja poreskih dažbina, iako su obavljali privrednu djelatnost u objektu brze hrane "B.H.-B." iz Podgorice, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost, niti su vršili uplate pazara, čime su po osnovu neprijavljenog PDV-a, i poreza iz i na lična primanja pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 78.975 eura" dodaje se u saopštenju.

Nadalje, kako navode, treća krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica „I.S." d.o.o. Podgorica i izvršnog direktora G.M.(44), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju na način što postupajući u ime ovog pravnog lica, u svojstvu izvršnog direktora i osnivača, kontinuirano od januara 2024. godine do kraja avgusta 2025. godine, nije podnosio PDV prijave nadležnom organu Poreske uprave u cilju izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, iako je obavljao privrednu djelatnost, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, čime je po osnovu neprijavljenog PDV-a i utajenog poreza na dobit, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 166.778 eura, prenosi Dan.

Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena budžetu Crne Gore gore opisanim krivičnim djelima iznosi 339.489 eura, navodi se.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija", nastavljaju sa ciljanim pojačanim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države, zaključuju.