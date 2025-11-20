U udesu koji se sinoć dogodio u selu Zaton, na području Bijelog Polja, poginula je jedna osoba.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi Pobjeda, oko 22.40 časova u mjestu Zaton, na putu Ribarevine – Berane, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.

Stradala je osoba koja je upravljala kombijem beranskih registarskih oznaka.

Do nesreće je došlo kada se vozilo prevrnulo i završilo u dvorištu jedne kuće.

Vozač je tom prilikom ispao iz kombija i na licu mjesta podlegao povredama.

Uviđaj je u toku, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih.