Bivša direktorica ASK-a Jelena Perović je osporila jedan od izvedenih materijalnih dokaza na današnjem ročištu pred podgoričkim Višim sudom.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Prilikom pretresa prostorija Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) oduzeti su telefoni marke ajfon 11 i 13 pro maks koji su se nalazili u kabinetu kao nekorišćeni, a u optužnici je navedeno da je nad tim telefonima preuzeto pravo svojine.

Tako je bivša direktorica ASK-a Jelena Perović osporila jedan od izvedenih materijalnih dokaza na današnjem ročištu pred podgoričkim Višim sudom.

Perović se, zajedno sa njenom bivšom pomoćnicom Ninom Paović na teret stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Perović je, prema optužnici, nezakonito isplaćivala varijabilne i prekovremene zarade, fiktivno prikazivala službena putovanja, krivotvorila dokumenta za vize i plaćala telefonske račune članovima porodice i saradnicima, kako prenose Vijesti.

Bivša direktorica ASK je na današnjem ročištu istakla i da neki dokazi koji su izvedeni nemaju veze sa krivičnim djelima koja joj se stavljaju na teret.

Jedan od njih bio je i odluka o njenom imenovanju na mjestu direktorice iz 2020. godine, na šta je Perović ukazala da njeno imenovanje nije sporno ni na koji način i da nema nikakve veze sa dva krivična djela za koje je Specijalno državno tužilaštvo optužuje.

Suđenje u tom predmetu se nastavlja 25. novembra, navode Vijesti.