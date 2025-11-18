Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv G.M. zbog sumnje da je izvršio prekršaj propisan Zakonom o zabrani diskriminacije.

Kako je saopšteno, postupanje tužilaštva uslijedilo je nakon objava koje, prema njihovoj ocjeni, sadrže govor mržnje zasnovan na netoleranciji, nacionalizmu i diskriminaciji, prenose Vijesti.

Sporne izjave iznesene su 28. oktobra 2025. godine na skupu održanom ispred zgrade Vlade Crne Gore, organizovanom povodom događaja na Zabjelu od 26. oktobra iste godine, kada je jedno lice zadobilo povrede.

Predmet je proslijeđen Sudu za prekršaje u Podgorici, koji će dalje odlučivati o odgovornosti G.M. u skladu sa zakonom.