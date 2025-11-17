Kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, riječ je o moćnom mehanizmu koji ne samo da omogućava bržu i precizniju reakciju policijskih službenika, već je i prevencija u odvraćanju od vršenja krivičnih djela, vandalizma i narušavanja javnog reda i mira

Izvor: Pixabay

Kako je nedavno kazao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, riječ je o moćnom mehanizmu koji ne samo da omogućava bržu i precizniju reakciju policijskih službenika, već je i prevencija u odvraćanju od vršenja krivičnih djela, vandalizma i narušavanja javnog reda i mira. Nakon Herceg Novog i Prijestonice, saglasnost nadležne agencije za video nadzor javnih površina mogle bi da dobiju još neke opštine, ali i glavni grad, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Nakon Herceg Novog i Cetinja, nadležni u Nikšiću očekuju da će im Agencija za zaštitu ličnih podataka dati saglasnost da postave kamere na važnim saobraćajnicama, kružnim tokovima i javnim površinama od značaja, kazao je načelnik Komunalne policije Veselin Čurović.

“Po sadašnjim procjenama ima preko 200 lokacija, a da li će to ostati konačno ne znamo do izlaska na teren. Javne površine u gradu, naši parkovi, zatim korita rijeke Gračanice, ona će biti pokrivena. Sve značajne lokacije gdje se otpad odlaže, dva mjesta gdje je to dozvoljeno, a i centar grada u jednom dijelu gdje je naša nadležnost”, kazao je Čurović.

Zajedničkom akcijom komunalni red i bezbjednost u gradu biće na većem nivou, naglašava Čurović.

“Mi imamo određene lokacije gdje smo već dobili saglasnost, to je neki manji broj i one su dale rezultate, naravno i preventivno i represivno. Tako da će to sigurno poboljšati bezbjednost i komunalni red u gradu, to je neminovno, jer svaka raskrsnica i važnije lokacije će biti pokrivenavideo nadzorom i naši sugrađani će osjećati da su bezbjedniji”, naglašava Čurović.

I u Glavnom gradu vlast razmatra slične inicijative, kazao je gradonačelnik Saša Mujović. U fokusu su divlje deponije, igrališta i parkovske površine. Problem je, ističe Mujović, zakonodavne prirode.

“Mogu reći da razmatramo i da radimo na tome da dobijemo dozvolu od Agencije za zaštitu ličnih podataka za postavljanje kamera na igralištima koje renoviramo i takođe na divljim deponijama. To je prilično teško, imamo veliki problem u smislu dobijanja saglasnosti. A što se tiče kamera koje bi trebalo da pokrivaju grad u smislu bezbjednosti, za to je nadležan MUP i znam da ministar Šaranović radi dosta na tome”, objašnjava Mujović.

Da su kamere na javnim površinama praktično i pravo rješenje, smatra prvi čovjek opštine, Tivat Željko Komnenović.

Naglašava da su nameti vandala najčešće parkovi i dječja igrališta. I Komnenović problematizuje zakone koji, kako ističe, vežu ruke lokalnim vlastima.

“U prvom dijelu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Dok god su takva zakonska rješenja koja su ograničavajući faktor, mislim da je opštinama ograničen manevarski prostor i možemo slobodno reći vezane su nam ruke. Dok se ne upodobe želje o čuvanju javne imovine sa zakonima, teško da će lokalne samouprave moći naći realno rješenje”, smatra Komnenović.

Ako sve bude išlo po planu, kamere će tokom naredne godine biti postavljene na trgovima, kružnim tokovima i najprometnijim ulicama Nikšića. Oko 200 lokacija pod video nadzorom očekuju nadležni, poboljšaće mir, bezbjednost i komunalni red u gradu pod Trebjesom.