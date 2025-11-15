Policija je juče na magistralnom putu Berane – Andrijevica, u mjestu Trepča, zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeli su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu krivičnu prijavu protiv S.B. (63) iz Mojkovca, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Policija je juče na magistralnom putu Berane – Andrijevica, u mjestu Trepča, zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Pregledom vozila pronađena su tri paketa sa više vrsta tehničke robe bez prateće dokumentacije, za koju se sumnja da je bila namijenjena daljoj prodaji na teritoriji Opštine Plav.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac, koji je potvrdio da se radi o krivičnom djelu nedozvoljena trgovina. Krivična prijava protiv S.B. podnijeta je u redovnom postupku.