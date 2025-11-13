Iniciran prestanak privremenog boravka za tri strana državljanina, dok je jedan prinudno udaljen iz Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska policija je tokom jučerašnjeg dana, u okviru akcije “Stranac” realizovala 103 represivne mjere prema stranim državljanima, u okviru kojih je: otkazan boravak za 16 stranih državljana, donijeto 19 rješenja o povratku osoba, iniciran prestanak privremenog boravka za tri strana državljanina, prinudno udaljen jedan strani državljanin i izdata 64 prekršajna naloga, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije ističu da je od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac donijeto 14.036 mjera u okviru kojih je: podnijeto 9.212 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeto 1.436 rješenja o povratku osoba, prinudno je udaljeno 186, dok su 164 strana državljanina protjerana iz Crne Gore.

“Otkazan je boravak za 1.711 osoba, dok je za 1.327 iniciran prestanak privremenog boravka”, zaključuju iz policije.