Porodica živi u Gornjoj Gorici, a dječak pohađa školu „Sutjeska“.

Majka četrnaestogodišnjeg dječaka iz Podgorice za portal Standard ispričala je potresnu priču o vršnjačkom i digitalnom nasilju kojem je njen sin bio izložen mjesecima.

„Sve to traje od septembra. Moj sin je tada pretučen, a snimak tog poniženja objavljen je na TikToku. Od tada se sve promijenilo — ne ide pješke, ne koristi autobus, stalno traži da ga vozimo. Tek sada znamo zašto“, počinje priču majka, veoma uznemireno.

Kako kaže, od dana kada se nasilje dogodilo, njen sin više ne prolazi kroz Siti kvart, mjesto na kojem je pretučen.

„Mislili smo da je razmažen, da mu se ne ide pješke, ali sad znamo da se zapravo bojao. Bojao se da opet ne sretne te mladiće“, rekla je majka.

„Nije nam teško da ga vozimo, ali teško pada to što se dijete od 14 godina plaši da samo ide u školu. Nismo mogli ni zamisliti šta je pozadina svega“, objašnjava ona.

Portal Standard je ovim povodom kontaktirao Upravu policije i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Iz ODT-a Podgorica nezvanično su za portal kazali da su policiji naložili provjere. Iz Uprave policije saopštili su da rade na ovom predmetu, te da za sada ne mogu da otkrivaju više detalja.

Majka priča da je sve počelo 1. septembra, kada je njen sin šetao kroz Siti kvart, piše Antena M.

„Rekao mi je da su ga počeli dozivati, znali su ga preko Instagrama. Nisu se poznavali uživo. Prišli su mu i udarili ga iz čista mira, bez ikakvog razloga. Jedan od njih je sve to snimao. Dječak je uspio da pobjegne kući, ali nekoliko sati kasnije, dok je išao kod bake, opet je naišao na istu grupu. Uhvatili su ga za vrat, udarili u butinu i tražili da se izvini, iako nije znao zašto. Kaže da su naišli neki ljudi i pomogli mu da pobjegne. Objasnio mi je da je bio veoma uznemiren”, priča majka četrnaestogodišnjaka.

„Da je moj sin žrtva vršnjačkog i digitalnog nasilja nijesam znala do juče. Kada su me pozvali razredna i direktor. Bila sam u šoku, preteško mi je palo jer samo njega imamo. Maksimalno se trudimo i ja i suprug da sve bude kako treba”, rekla je majka.

Nastavljajući priču, uzdahnula je i rekla “Uh baš težak trenutak, šta mi je sve dijete prolazilo, taj strah”.

Drugi put je, kako kaže, došao krvav, s polomljenim noktima.

“Rekao je da je pao. Nisam mogla ni da pomislim da je to zbog nasilja. Ona kaže da je njen sin sve krio od roditelja. Rekao mi je: ‘Plašio sam se vaše reakcije, znam koliko me čuvate’. To me je slomilo. Ćutao je, trpio, iako je sve to bilo strašno“, priča majka dječaka.

U međuvremenu, nasilje je poprimilo novu dimenziju – digitalnu. Dana 9. novembra, na društvenoj mreži TikTok pojavio se profil s njegovim imenom i pogrdnim dodatkom „zec“. Objavljen je snimak prebijanja i stare dječakove fotografije.

„Posebno ga je pogodilo kada je vidio komentare. Bilo ih je oko dvije hiljade – rugali su mu se, ponižavali ga, nazivali kukavicom. To ga je potpuno slomilo i natjeralo da progovori”, kaže ona.

Tada je, ističe, otišao kod direktora škole i razredne, i sve ispričao.

„Direktor i razredna su odmah reagovali. Zvali su i majku dvojice dječaka koji su ga tukli – ona je direktorica jedne osnovne škole. Poslije 15 minuta svi snimci su nestali sa TikToka“, rekla je uznemirena majka.

Slučaj je, kako napominje, juče oko 13 sati prijavljen policiji, dječak je dao izjavu i imena napadača.

„Dvojica su njegovi vršnjaci, a ostali stariji, 16 i 17 godina. Sve je rekao, sve ispričao. Bila sam sa njim u Centru bezbjednosti. To je bilo najteže – slušati ga kako prepričava kroz šta je prošao“, kaže majka, drhtavog glasa.

Ona je dodala da želi da odgovaraju počinioci, ali i njihovi roditelji, prenosi Antena M.

„Emotivno smo slomljeni. On je naše jedino dijete. Samo želimo da odgovorni odgovaraju, i da se ovako nešto više nikada, nikome ne ponovi. Trudite se na svaki način da iz svoje djece izvučete dešavanja iz njihovog života, ukoliko primijetite bilo kakvu promjenu kod njih znajte da se nešto dešava“, zaključila je majka dječaka.