Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Petnaestogodišnji dječak iz Sarajeva, koji sa majkom boravi u posjeti prijateljima iz Podgorice, povrijeđen je sinoć u maloljetničkom napadu u naselju Blok pet, prenosi portal Roditelji.me.

Uspješan sportista, reprezentativac BiH u vaterpolu i odličan đak postao je žrtva grupe vršnjaka, koji su ga, nakon psovki i pljuvanja, mučki oborili na zemlju udarajući ga rukama i nogama po glavi.

Slučaj je prijavljen Upravi policije.

Prema navodima majke, dječak je oko 21.30 sati izašao u obližnji park sa trinaestogodišnjim drugom, kod kojeg i borave, i njegove dvije drugarice.

Dok je razgovarao telefonom, čuo je galamu i vidio da im prilazi grupa od dvadesetak maloljetnika. Jedan od njih prišao je trinaestogodišnjaku i pitao ga šta ima sa njegovom sestrom, ošamario ga dva puta, a potom isto pitanje uputio i dječaku iz Sarajeva.

Kada je na pitanje jednog od njih odgovorio odakle je, uslijedile su psovke “došao si ođe da se k***** j**** ti majku balijsku”, pljuvanje, udarci stisnutom pesnicom u glavu. Pridružili su mu se i ostali, oborili ga na zemlju i nastavili da ga udaraju rukama i nogama po glavi i tijelu.

Napad je prekinula ženska osoba, koja je bila u prolazu, i na njenu prijetnju da će pozvati policiju napadači su se razbježali.

„Ne smijem ni da pomislim šta se moglo desiti da se ona nije zatekla tu i reagovala. Nažalost, ne znam ko je ta osoba, kojoj dugujem beskrajnu zahvalnost. Zato bih i voljela da se javi“, kaže majka povrijeđenog tinejdžera.

Ljekari Instituta za bolesti djece zbrinuli su kasno sinoć povrijeđenog petnaestogodišnjaka, o čemu svjedoče izvještaji hirurga i oftalmologa. Ovoj zdravstvenoj ustanovi zbog povrede ruke, zadobijene u napadu na petnaestogodišnjaka iz Sarajeva, javio se još jedan maloljetnik.

Sve što se dogodilo, ni po dolasku u bolnicu, nije zaustavilo porodicu napadača, koji su nastavili da prijete i upućuju slične psovke majci povrijeđenog tinejdžera. Prema njenim riječima, uvidjevši težinu onoga za što je osumnjičeno njihovo dijete otišli su i korak dalje, nudeći da se stvar izgladi na drugi način i da porodica, ne tražeći pravdu, napusti Crnu Goru.

Majka tinejdžera koji živi u Sarajevu očekuje od policije i tužilaštva da učine sve da ovaj slučaj, bez oduglovlačenja, bude rasvijetljen i vinovnici kažnjeni.

„I da niko nikada ne doživi ono kroz šta moje dijete i mi kao porodica trenutno prolazimo“, kaže ona.