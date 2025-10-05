Maloljetni strani državljanin star 15 godina je, naime, sinoć, 04.10.2025. godine, oko 21.30 časova, u Prinčevom parku u Podgorici, napadnut od strane dva maloljetna lica

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupili su po prijavi majke oštećenog maloljetnika starog 15 godina, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je sinoć, u tuči, nakon verbalne rasprave, zadobio lakše tjelesne povrede.



Maloljetni strani državljanin star 15 godina je, naime, sinoć, 04.10.2025. godine, oko 21.30 časova, u Prinčevom parku u Podgorici, dok se nalazio u društvu maloljetnog druga, državljanina Crne Gore, i još dvije maloljetne drugarice, takođe naše državljanke, napadnut od strane dva maloljetna lica, stara 15 godina, državljana Crne Gore, od kojih je jedan brat drugarice u čijem se društvu oštećeni maloljetnik nalazio.



Iz Uprave policije navode da se oštećeno maloljetno lice i sestra jednog od dva osumnjičena lica, u čijem se društvu oštećeni nalazio, se poznaju od ranije. Fizičkom napadu je prethodio verbalni sukob.

Dva osumnjičena maloljetnika su oštećenom maloljetnom licu zadala više udaraca u predjelu glave i tijela, od kojih je oštećeni zadobio lakše tjelesne povrede. Policija je identifikovala sve aktere i svjedoke događaja. Od njih su uzete izjave na zapisnik, u propisanoj proceduri, u prisustvu roditelja – staratelja.



O događaju je obaviještena državna tužiteljka za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se, nakon uvida u spise predmeta, izjasnila da se u radnjama dva maloljetna lica, stara 15 godina, koja su fizički napala oštećenog vršnjaka, stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje.

Policijski službenici će nadležnoj tužiteljki podnijeti krivičnu prijavu protiv dva osumnjičena lica, zbog sumnje da su počinila navedeno krivično djelo.