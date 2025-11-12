Š.H. je primjenom grubog nasilja, narušio tjelesni i duševni integritet vanbračne supruge i nanio joj lake tjelesne povrede.

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću pravosnažno je osudilo Š.H. na četiri mjeseca zatvora zbog nasilja u porodici.

“Okrivljeni Š.H. protiv koga je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo optužni predlog zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca”, saopšteno je iz tog tužilaštva CdM-u.