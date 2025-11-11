Bivši komandir i šef kriminalističke policije u Rožajama Sead Husović i nekadašnji granični policajc Džemal Kurpejović uhapšeni su juče zbog sumnje da su dio duvanskog kartela, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) njima su lisice na ruke stavili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

U istoj akciji uhapšen je i Alis Mujević, sin nedavno optuženog švercera cigareta, bivšeg operativca Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Muja Mujevića.

Starijeg Mujevića SDT tereti da je dio duvanskog klana koji je tim nezakonitim poslom državu oštetio za najmanje 33.182.320,05 eura.

Službenici SPO-a juče su ušli i u rožajsku policiju, a nakon što je SDT je otvorio istragu protiv Husovića i Kurpejovića zbog sumnje da su bili dio švercerskog lanca cigaretama.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Rožajama zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, pa je lišeno slobode više lica, među kojima je i službenik Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje - Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’”, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Iz SDT-a su istakli da će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja osoba lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.

Husović je bivši šef kriminalističke policije u Rožajama. Suspendovan je u martu po nalogu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, pišu Vijesti.

Tom, juče uhapšenom, policajcu je 2013. godine u Rožajama zapaljena garaža, a vatra je tada progutala i njegov “audi A6”. U tom momentu on je bio inspektor za borbu protiv droge.

Nakon suspenzije Husovića i još nekoliko policajaca, Šaranović je, ne otkrivajući imena onih kojima je privremeno oduzeta službena značka, saopštio da je nakon predloga neposrednih rukovodilaca, uz mišljenje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, donio rješenja o suspenziji još četiri policijska službenika Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”.

“Oni su suspendovani po raznim osnovama, kao što su krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, primanje mita, kao i zbog pokrenutih disiplinskih postupaka zbog teže povrede službene dužnosti iz člana 173 stav 1 tačka 28 Zakona o unutrašnjim poslovima - postojanje bezbjednosnih smetnji za dalji rad”, pisalo je u saopštenju poslatom iz kabineta ministra unutrašnjih poslova.

“Vijesti” su krajem septembra objavile da službenici Odjeljenja unutrašnje kontrole policije (OUK) - Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovode veliku operativnu istragu u Rožajama tokom koje su saslušani brojni aktivni i bivši službenici policije, a u vezi sa sumnjom da su u dužem vremenskom periodu zloupotrijebili službeni položaj i imali uloge u prekograničnom švercu cigareta.

Prema tadašnjim podacima lista, pozivi za saslušanje sredinom septembra uručeni su na adrese najmanje 15 sadašnjih i bivših službenika policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje.

Saslušanja tokom interne istrage počela su 19. septembra u ranim časovima, u prostorijama OB Rožaje, gdje su bivši i sadašnji policajci, koji se nalaze pod operativnom sumnjom kolega iz MUP-a, u pratnji advokata davali izjave na pitanja o tome - jesu li i na koji način bili umiješani ili su godinama “žmurili” na prekogranični šverc cigareta.

U sklopu interne istrage, službenici Odjeljenja unutrašnje kontrole uzeli su i određenu dokumentaciju.

Otac juče uhapšenog Alisa Mujevića, bivši operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Mujo Mujević, optužen je prije mjesec za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta.

SDT je 9. oktobra Višem sudu u Podgorici predao optužnicu protiv njega, Žarka Bulatovića, Velimira Milačića, Slobodana Đurice i Enisa Kajevića.

Tog dana objasnili su da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni Mujević, s nepoznatim licem, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni, s ciljem da se bavi prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem u Podgorici, Rožajama, Srbiji i Kosovu, pišu Vijesti.

“Pa su u periodu od novembra 2019. do marta 2021. godine, okrivljeni, neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu u visini od najmanje 33.182.320,05 eura. Protiv okrivljenih je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću”, saopštili su tada iz SDT-a.

Rožajac Mujo Mujević više od deceniju i po u obavještajno-policijskim dokumentima pominje se kao jedan od ključnih švercera cigareta na sjeveru države.