Zaposleni u jednom automat klubu u Podgorici igrao je rulet, a da nije uplativo gotovinu za igranje, čime je oštetivi firmu u kojoj radi za 16.811 eura.

S.M. (57) je uhapšen, a osumnjičen je za utaju.

"Naime, službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prijavljeno je da je S.M. (57), zaposleni u jednom automat klubu u Glavnom gradu na radnom mjestu operatera, u toku dana igrao igru na sreću – rulet, prethodno ne uplativši gotovinu za igranje navedene igre, te oštetivši pravno lice u kojem je zaposlen za iznos od 16.811 eura. Službenici podgoričke policije su izašli na lice mjesta gdje su zatekli četiri lica, od kojih jedno S.M. Od svih lica su prikupljena obavještenja na zapisnik te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama S.M. stiču elementi krivičnog djela utaja", saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu postupajućeg tužioca S.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu na dalju nadležnost.