Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, su juče, zajedno sa službenicima Uprave carina, sproveli pojačane planske aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije i nedozvoljene trgovine akciznim robama, i izvršili kontrolu šest trgovinskih objekata, jedan pretres stana i drugih prostorija i pregled sedam vozila – četiri putnička i tri teretna motorna vozila.

Navedena aktivnost je rezultirala pronalaskom i oduzimanjem 481 paklice cigareta različitih proizvođača, bez akciznih markica i sa kosovskim akciznim markicama kao i 34 kilograma rezanog duvana.

Po okončanju kriminalističke obrade, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeli krivične prijave protiv Lj.I. (64) iz Nikšića i R.R. (64) iz Nikšića zbog sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljena trgovina.

Službenici Uprave policije i Uprave carina nastavljaju sa sprovođenjem intenzivnih aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje sive ekonomije, kao i na sprečavanje krijumčarenja i svih oblika prekograničnog kriminala.