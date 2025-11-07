Brojne sumnje zahtijevaju odgovor

Izvor: iStock

On je naglasio da je Komisija za praćenje istraga napada na novinare, čiji je član, u zahtjevima nadležnim organima tražila odgovor na pitanje da li zabilješka o priznanju zločina od strane Mandića, jedinog pravosnažno osuđenog za saučesništvo u ubistvu, i dalje postoji i šta se s njom dogodilo. Zahtijevali su i odgovor gdje se čuva "golf" iz kojeg su ubice ispalile smrtonosne hice u Jovanovića i da li se to vozilo čuva na adekvatan način, kako bi se moglo ponovo vještačiti, jer upravo se na tom dokazu nalazi najviše tragova ubica. Međutim, nadležni su se oglušili i pitanja su ostala bez odgovora.

Asanović je pohvalio Viši sud u Podgorici, koji je prvi dao konkretne odgovore na pitanja redakcije "Dana" o novoj istrazi o ubistvu Jovanovića. Ipak, kako ukazuje, to nije dovoljno jer u tim odgovorima nema priče o ključnim dokazima – službenoj zabilješci i vozilu.

Advokat Asanović naglašava da je jasno da Viši sud u svojim odgovorima želi da naglasi da s dokazom kakav je automobil iz kojeg je ubijen urednik "Dana" oni nemaju ništa, odnosno da nijesu nadležni za to vozilo.

"Neko mora biti nadležan i odgovor na to pitanje ne smije biti tajna. Ovakvo postupanje institucija budi sumnju da kriju ili svoju nemoć da rasvijetle zločin ili propuste prethodnika koji su vodili istragu, pa čak i da kriju sve koji su učestvovali u ubistvu urednika "Dana"" zaključio je Asanović.

"Ostaje enigma šta se dogodilo sa službenom zabilješkom, gdje je završila?! Na svaki naš zahtjev nadležnim institucijama da odgovore na pitanja odgovor je bio – ćutanje. Takođe, ćuti se na pitanja gdje je auto iz kojeg je pucano na Duška Jovanovića i kako se čuva. Koliko puta smo postavili to pitanje, ali uzalud. Takav dokaz čuvati na otvorenom 21 godinu, na kiši, na vjetru, gdje je dostupno lopovima... Na taj način je uništen svaki DNK koji se mogao pronaći novim tehnologijama. Za to neko mora da odgovara" izričit je Asanović.

Naglasio je da je neophodno javno govoriti o načinu na koji su raniji tužioci, policajci i sudije za istrage vodili istragu o ubistvu Jovanovića.

" Moraju da se provjere svi DNK tragovi i da se ponovo vještače. Postoji sumnja u sve ranije vještačene DNK tragove, kao i da su neki DNK uzorci namjerno pogrešno uzeti i označeni i tako poslati u Vizbaden. Nadležni su dužni da nam odgovore da li je to tako, jer ukoliko jeste, to je ozbiljno i teško krivično djelo " naglasio je Asanović.

Iz Višeg suda u Podgorici "Danu" je prekjuče saopšteno da su sve spise dostavili Višem državnom tužilaštvu, na njihov zahtjev.

"Cjelokupni spisi predmeta formirani u ovom sudu povodom ubistva Duška Jovanovića predati su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, na njihov zahtjev. To uključuje cjelokupan dokazni materijal koji je od strane CB Podgorica dostavljen Višem sudu u Podgorici na čuvanje, u šta svakako spadaju garderoba i oružje, kao i dokazni materijal koji je vještačen u Saveznom krminalističkom uredu u Vizbadenu " saopštila je u odgovoru na pitanje "Dana" Ivana Vukmirović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici.

Pojasnila je da na pitanja gdje se i kako čuva vozilo iz kojeg je pucano na urednika "Dana" ne mogu odgovoriti, jer to nije u njihovoj, već u nadležnosti tužilaštva.

Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine. Jedini pravosnažno osuđeni za saizvršilaštvo u zločinu je Damir Mandić iz Podgorice, koji je već odslužio 19- godišnju kaznu zatvora, piše Dan.

Tokom prethodnih godina spominjalo se više osoba u vezi sa ubistvom Jovanovića, ali za njihovo procesuiranje, navodno, nije bilo dokaza. Utvrđeno je i da su istragu pratile brojne nepravilnosti i nezakonite radnje, da tužilaštvo nije pravovremeno reagovalo, sporna su bila i vještačenja, a za sve to dosad niko nije okrivljen.