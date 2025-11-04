Okrivljenog M. A. Sud za prekršaje u Podgorici uslovno je kaznio sa 20 dana zatvora zbog prijetnje bivšoj supruzi, saopštila je portparolka tog suda Ana Bokan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Sud za prekršaje u Podgorici okrivljenom M. A. izrekao je uslovnu osudu zbog izvršenja prekršaja iz člana 36 st. 1 tač. 2 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Naime okrivljenom je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 20 dana i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja ne počini novi prekršaj.

Uslovna osuda izrečena je okrivljenom jer je dana 3. 11. 2025. godine, u Podgorici, prijetio napadom bivšoj supruzi, na način što joj je telefonskim putem uputio riječi: 'doći ćeš mi ti na naplatu, kunem ti se u M. život da ću glavu da ti otkinem'", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.

Kako se dodaje, istim rješenjem okrivljenom je izrečena zaštitna mjera zabrana uznemiravanja i uhođenja oštećene u trajanju od šest mjeseci, a sve zbog bojazni od ponavljanja prekršajnog djela.