Carinski službenici, u saradnji sa policijom, otkrili su neprijavljeni novac od 110.000 eura prilikom kontrole na graničnom prelazu Dobrakovo, saopšteno je iz Uprave carina.
Kako prenosi portal Dan juče, 31. oktobra 2025. godine, na izlaznoj traci graničnog prelaza Dobrakovo, službenici Uprave carina u saradnji sa službenicima Uprave policije, prilikom kontrole putničkog motornog vozila marke "Bentley", kod vozača i suvozača u akt-tašni pronašli su 110.000 eura neprijavljenog novca.
- Tokom kontrole, koja je izvršena nad vozačem J.D. i suvozačem V.G., u akt-tašni je pronađena velika količina neprijavljenog novca u iznosu od 110.000 eura. O slučaju su odmah obaviještene nadležne službe Uprave policije, te je u saradnji sa Specijalnim policijskim odjeljenjem novac preuzet radi daljeg postupanja, u skladu sa zakonskim procedurama - saopštili su iz Uprave carine.
Najavljuju da Uprava carina, u saradnji sa Upravom policije, nastavlja dosljedno da sprovodi zakonom propisane mjere u cilju sprečavanja nezakonitog prenosa novca i zaštite finansijskog sistema.