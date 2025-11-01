Carinski službenici, u saradnji sa policijom, otkrili su neprijavljeni novac od 110.000 eura prilikom kontrole na graničnom prelazu Dobrakovo, saopšteno je iz Uprave carina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Dan juče, 31. oktobra 2025. godine, na izlaznoj traci graničnog prelaza Dobrakovo, službenici Uprave carina u saradnji sa službenicima Uprave policije, prilikom kontrole putničkog motornog vozila marke "Bentley", kod vozača i suvozača u akt-tašni pronašli su 110.000 eura neprijavljenog novca.

- Tokom kontrole, koja je izvršena nad vozačem J.D. i suvozačem V.G., u akt-tašni je pronađena velika količina neprijavljenog novca u iznosu od 110.000 eura. O slučaju su odmah obaviještene nadležne službe Uprave policije, te je u saradnji sa Specijalnim policijskim odjeljenjem novac preuzet radi daljeg postupanja, u skladu sa zakonskim procedurama - saopštili su iz Uprave carine.

Najavljuju da Uprava carina, u saradnji sa Upravom policije, nastavlja dosljedno da sprovodi zakonom propisane mjere u cilju sprečavanja nezakonitog prenosa novca i zaštite finansijskog sistema.